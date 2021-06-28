Мэр Анапы поддержал решение губернатора о вакцинации на курортах

Мэр Анапы Василий Швец. Фото: пресс-служба администрации курорта

На прошлой неделе в Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию, с 1 июля всем отдыхающим для заселения в гостиницы нужны отрицательные ПЦР-тесты или прививка, а с 1 августа туристы смогут находиться на курортах только с сертификатом о вакцинации.

Мэр Анапы Василий Швец поддержал такое решение краевых властей.

- Наш губернатор принял непопулярное, но необходимое и своевременное решение, которое основано на мнении врачей. Я сам привился и считаю это единственной возможностью выработать коллективный иммунитет. Критиковать очень легко, когда не несешь личной ответственности за людей и за жизнь целого региона, - сказал глава курорта.

Также мэр добавил, что только в Анапу ежедневно приезжают до пятидесяти тысяч людей из регионов с совершенно разной эпидемиологической обстановкой.