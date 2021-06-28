ВТБ расширяет программу привилегий для акционеров и представляет продукты пенсионного страхования и юридической поддержки

С 28 июня 2021 года акционерам банка ВТБ доступна дополнительная привилегия от дочерней компании банка – НПФ ВТБ Пенсионный фонд. Новый комплексный продукт, разработанный специально для держателей акций ВТБ, предоставляет возможность участвовать в программе негосударственного пенсионного обеспечения с максимальной защитой накопленных средств, а также получать бесплатную правовую поддержку от партнёра фонда по широкому кругу вопросов.

Дмитрий Пьянов, член правления ВТБ, отметил: «Банк ВТБ постоянно расширяет линейку специальных предложений и привилегий для акционеров. Нам очень приятно, что они пользуются большой популярностью у наших миноритариев. Сегодня продуктами ВТБ и его дочерних компаний пользуется более 260 тысяч акционеров банка. Акционерами оформлено более 51 тысячи кредитов, 142 тысячи пакетов услуг и около 60 тысяч страховых продуктов. Программа льгот и привилегий для акционеров является отличным примером сотрудничества компаний группы ВТБ с акционерами банка на взаимовыгодных условиях, а также продолжает нашу линию на внедрение лучших мировых практик в области взаимодействия с акционерами и инвесторами».

Новый продукт от НПФ ВТБ Пенсионный фонд представляет собой личный пенсионный план и включает дополнительный бонус – бесплатное годовое обслуживание по вопросам правового и юридического характера от партнера фонда. Подключить продукт и контролировать свой пенсионный счет можно в любое время в режиме онлайн через личный кабинет.

Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд, сказала: «Мы провели анализ запросов, поступающих от акционеров банка ВТБ, и на их основе разработали комбинированное решение, позволяющее максимально эффективно создать и защитить пенсионный капитал. Акционеры банка ВТБ теперь могут не только формировать свою будущую пенсию в фонде, имеющем максимальную надежность уже на протяжении 9 лет, получать значительный доход, исторически превышающий инфляцию и ставки банковских вкладов, но и круглосуточно пользоваться юридической поддержкой от ведущей профильной компании России».

Ознакомиться со всеми действующими привилегиями для акционеров ВТБ можно на сайте банка.