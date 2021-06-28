На Кубани за сутки выявили 167 случаев коронавируса

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В Краснодарском крае 28 июня выявили 167 случаев коронавируса. Среди заболевших 102 женщины, 65 мужчин и 13 детей. Самому маленькому пациенту один год, а самому старшему – 91.

В Краснодаре нашли 37 случаев, в Новороссийске - 31, в Анапе - 16, в Сочи - 15, в Геленджике - 12, а в Армавире десять. В остальных муниципалитетах зараженных меньше десяти. В целом количество госпитализированных растет. Специалисты связывают это с наплывом туристов.

За все время пандемии на Кубани подтвердили 51513 случаев заболевания, при этом 45280 выписали с выздоровлением.