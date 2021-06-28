В Абинске два человека пострадали в ДТП с Газелью

Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Утром 28 июня в Абинском районе случилось ДТП. По предварительным данным, 27-летний парень за рулем автомобиля Опели столкнулся в микроавтобус Газель под управлением 57-летнего мужчины. От удара Газель отбросило на стоящий рядом УАЗ.

- В результате аварии двое пассажиров Газели доставлены в центральную больницу Абинска для обследования, - сообщили «КП»-Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На месте работают сотрудники ДПС.