Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия28 июня 2021 12:36

В Абинске два человека пострадали в ДТП с Газелью

Их госпитализировали
София ФОМЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Утром 28 июня в Абинском районе случилось ДТП. По предварительным данным, 27-летний парень за рулем автомобиля Опели столкнулся в микроавтобус Газель под управлением 57-летнего мужчины. От удара Газель отбросило на стоящий рядом УАЗ.

- В результате аварии двое пассажиров Газели доставлены в центральную больницу Абинска для обследования, - сообщили «КП»-Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На месте работают сотрудники ДПС.

В Абинске два человека пострадали в ДТП с Газелью