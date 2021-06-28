Эксперты Кадастровой палаты Кубани объяснили, как внести в реестр недвижимости ранее учтенный объект

Фото пресс-службы Кадастровой палаты региона

Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) – единственная официальная база на сегодняшний день, содержащая достоверную актуальную информацию о недвижимых объектах. Эти сведения могут понадобиться, например, при продаже недвижимости. Поэтому необходимо вовремя подавать документы на государственный кадастровый учет и регистрацию прав.

- К ранее учтённым относят земельные участки, которые поставлены на учет до 1 марта 2008 года, либо не учтены вовсе, но права на них зарегистрированы (и не прекращены) и объекту присвоен условный номер, - пояснили «КП»-Кубань» в пресс-службы Кадастровой палаты края.

Чтобы внести сведения о ранее учтённом участке в ЕГРН, нужно просто подать заявление или запросить сведения о нем. В случае поступления запроса сведений данные будут внесены независимо от того, кто подал запрос: правообладатель, либо любое другое лицо.

- Вместе с заявлением о внесении сведений в ЕГРН правообладателю необходимо предоставить документ, подтверждающий право на участок, либо подтверждающий ранее осуществленный государственный учет или государственную регистрацию права. Внесение данных на незарегистрированный объект может производиться на основании технической документации, например, техпаспорта, - добавили в Кадастровой палате. .

Если же данные об объекте недвижимости отсутствуют, либо орган технической инвентаризации не ответит в установленный срок, будет принято решение об отказе во внесении сведений о ранее учтенном объекте.

Также отказать могут, если в представленных или поступивших документах отсутствуют сведения, позволяющие считать объект недвижимости ранее учтенным, а также, если нет в них информации о площади недвижимости.

Напомним, что с 29 июня этого года данные о правообладателях будут вноситься в ЕГРН без участия собственников.