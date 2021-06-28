Росморпорт готовит кадры будущего в «Орленке»

Фото предоставлено пресс-службой "Орленка"

В «Орлёнке» дети создают макеты лодок на солнечных батареях и осваивают морские профессии под руководством экспертов предприятия «Росморпорт».

Участниками программы «Ветер дальних странствий» стали 73 школьника из 14 регионов России, имеющих успехи и достижения в области технического творчества, морского прикладного профиля, туристско-краеведческой и проектной деятельности.

«Для того, чтобы выходить в море, человек должен быть смелым, готовым рисковать, умеющим ориентироваться в непредвиденных ситуациях. И, конечно, необходимо быть подготовленным: иметь багаж теоретических знаний и практических навыков. На смене в «Орлёнке» ребята получают информацию от ведущих экспертов области и, несмотря на свой юный возраст, становятся подкованными в сфере морской деятельности» , – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

В ходе программы дети изучают современную морскую технику, инновационное судостроение и судомодельное дело. Орлята узнают о функционировании высокотехнологичных портов и береговой инфраструктуры.

Каждый участник смены выбирает одно из семи направлений и проходит обучение по нему. На выбор детям предлагаются: «Робототехника в автоматизированной портовой инфраструктуре», «Инновационное судостроение», «Программирование системных плат для дистанционного управления», «Музей дополненной реальности», «Юный метеоролог», «Занимательная навигация», «Портовая инженерия».

Также ребята осваивают дополнительные образовательные курсы: «Эхолот для измерения глубины», «Аппарат для Азбуки Морзе», «Юный маринист», «Средства связи», «Морская экология», «Барабанное дело», «История и традиции ВМФ», «Огневая подготовка», «Первая помощь».

Наставниками юных моряков выступают первые лица предприятия и филиалов ФГУП «Росморпорт», эксперты морской сферы деятельности, дизайна мышления и проектирования, в том числе лидеры современных образовательных проектов и эксперты по актуальным коммуникационным технологиям и практикам. В начале смены орлята уже встретились с мореплавателем, художником и писателем Фёдором Конюховым.

В финале программы, 10 июля, школьники защитят проекты, которые они готовят в рамках образовательных курсов. Также мальчишки и девчонки станут участниками инженерных соревнований «Солнечная регата» - в её рамках пройдут гонки макетов лодок на солнечных батареях, которые создали сами дети.

Программа продлится до 13 июля 2021 года. Организаторами программы выступают: Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» (ФГУП «Росморпорт»), ВДЦ «Орлёнок».