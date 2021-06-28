В Сочи туристка сломала позвоночник, пока делала селфи

Фото: ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю

ЧП случилось 26 июня в 18:40 в районе водопада второго притока реки Кутарка. Там очевидец увидел, как молодая девушка пытается сделать селфи, а затем падает вниз с высоты нескольких метров.

- В результате падения пострадавшая получила травму позвоночника. Прибыв на место, медики Южного поисково-спасательного отряда оказали 26-летней девушке первую помощь и эвакуировали ее по лесной тропе к машине Скорой, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Сейчас жизни девушки ничего не угрожает.