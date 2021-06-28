На Кубани задержанный из-за несогласия со следователем порезал себя обломком пластиковой ручки

Проводится проверка Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Мостовском районе задержали приезжего. Мужчину поместили в изолятор временного содержания, его обвиняют по нескольким статьям: за кражу разбой, угрозу убийством и причинения вреда здоровью. На одном из допросов задержанный стал протестовать и вставил пластиковую ручку себе в плечо, его пришлось госпитализировать.

- Из-за несогласия со следователем задержанный порезал левое плечо обломком от пластиковой ручки. Дежурным незамедлительно была оказана первая помощь и вызвана бригада «скорой». Его госпитализировали в хирургическое отделение. Сейчас мужчину охраняют двое полицейских, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в экстренных службах.

В отделе проводят служебную проверку, в ближайшее время мужчину планируют снова вернуть из больницы в камеру временного содержания.