Драгоценности Байкала можно увидеть на «Роза Хутор»

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор

В горах Сочи представили драгоценности Байкала. Художественная галерея с одноименным названием открылась на курорте «Роза Хутор». В ней представлены современные работы знаменитых мастеров Бурятии.

«В экспозиции – более двадцати произведений живописи и монументального искусства знаменитых бурятских авторов. Гости курорта «Роза Хутор» сейчас имеют уникальную возможность познакомиться с творчеством художников мирового уровня. Каждый из них имеет за плечами персональные выставки в лучших музеях. Наряду с Третьяковкой и Эрмитажем здесь можно увидеть творения знаменитого скульптора Даши Намдакова, автора монументов, которые украшают 25 городов мира. Среди его работ, представленных в нашей галерее – уменьшенная копия скульптуры «Отец Байкала», установленного на острове Ольхон», - рассказывает организатор выставки и хранитель традиций Бурятии Саяна Ванчикова.

В галерее «Драгоценности Байкала» на «Роза Хутор» также можно увидеть работы Зорикто Доржиева, бурятского художника, завоевавшего мировое признание. В 2019 году именно он представлял Россию на 58-ой Венецианской биеннале. Он работает в станковой живописи, графике, книжной иллюстрации, скульптуре, а также как художник кино. Восприняв основы русской академической школы и «космополитизм» современного европейского искусства, Доржиев продолжает следовать бурятским национальным традициям. Такое сочетание складывается в его уникальный стиль и объясняет интерес к его работам. Выставки художника в разные годы проходили в Русском музее, Третьяковской галерее, Музее народов Востока, в Совете Европы в Страсбурге, в Американском буддийском центре. Дважды картины Зорикто были проданы на аукционе Christie’s. В сочинской галерее сейчас выставляются полотна из наиболее известной серии художника - «Ян ван Эйк».

Есть здесь и необычные работы оружейника Жигжита Байсхаланова. Ножи, выполненные по традиционной бурятской технологии из меди, покрытые серебром, в руках мастера превратились в фигуры животных и стали настоящими произведениями искусства. Идеи для своих работ он черпает в наследии предков, вдохновляясь бурятским эпосом, костюмами, традиционной символикой и конечно, прекрасной и разнообразной природой сибирского края.

Полностью погрузиться в атмосферу древней культуры Республики Бурятия в горной галерее на «Роза Хутор» помогают тибетские поющие чаши и дерево, исполняющее желания.

Галерея «Драгоценности Байкала» на курорте «Роза Хутор» работает ежедневно с 10:00 до 21:00. Вход свободный.