В Щербиновском районе открыли офис врача общей практики

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Щербиновском районе появился офис врача общей практики. Амбулаторию построили в селе Екатериновка. Там будет работать кабинет врача общей практики и дневной стационар. Пациентов ждут физиотерапевтический, смотровой, прививочный и процедурный кабинеты, а еще здесь будет открыт прием врача-стоматолога.

В амбулатории новое оборудование по последним стандартам оказания медицинском помощи. Офис сможет обслуживать более 3,2 тысяч жителей села Екатериновка, а также хуторов Красный дар и Любимов.