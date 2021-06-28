Три тысячи антимагнитных пломб установлено в юго-западном энергорайоне

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Для предотвращения хищений электрической энергии специалисты Юго-Западного филиала «Россети Кубань» с начала 2021 года установили три тысячи антимагнитных пломб. Специальные индикаторы появились на приборах учета электроэнергии у потребителей в пригородах Анапы, Новороссийска, Геленджика, а также Абинском и Крымском районах Краснодарского края.

Антимагнитные пломбы на сегодняшний день являются одним из самых эффективных инструментов борьбы с хищениями электроэнергии. Оснащение ими электросчетчиков позволяет обнаружить, а главное – доказать факт энерговоровства.

Так, с начала года энергетики с помощью антимагнитных пломб выявили девять фактов несанкционированного использования электроэнергии, в том числе потребителями промышленного сектора юго-западного энергорайона. Совместно с правоохранительными органами специалисты энергокомпании ведут работу по взысканию причиненного ущерба с недобросовестных абонентов.

Антимагнитные пломбы наклеиваются на корпус прибора учета в точке, где воздействие магнитного поля может привести к искажению показаний счетчика. Каждая пломба-индикатор имеет индивидуальный порядковый номер. Никакие физические воздействия не могут повлиять на ее работоспособность. Снятие или подмена пломбы без визуальных следов невозможна, в случае нарушения ее целостности к потребителю будут применены штрафные санкции.

В первую очередь антимагнитные пломбы устанавливаются на приборы учета потребителей, входящих в «группу риска». Это клиенты, ранее допускавшие незаконное потребление электроэнергии, и объекты со среднемесячным уровнем энергопотребления ниже 100 киловатт-часов.

Анализ эффективности использования пломб показал значительное увеличение полезного отпуска электроэнергии и сокращение количества хищений энергоресурсов с помощью магнита. До конца 2021 года специалисты Юго-Западного филиала «Россети Кубань» планируют установить еще четыре тысяч антимагнитных пломб в зоне ответственности филиала.