Производитель упаковки увеличит производство в 2 раза при финансовой поддержке Сбера и Корпорации МСП

Сбербанк предоставил компании «Кроптара» из Краснодарского края, ведущему в регионе производителю упаковки, кредит на сумму 450 млн рублей для приобретения нового оборудования. Финансирование предоставлено при обеспечении по кредиту в виде гарантии Корпорации МСП (группа ВЭБ) на сумму 225 млн рублей. Общий объем инвестиций в проект модернизации предприятия оценивается на сумму около 500 млн рублей.

«Сбер помогает предприятиям развивать производства и масштабировать бизнес на максимально выгодных условиях. Компании «Кроптара» мы предложили сниженную процентную ставку по кредиту в рамках программы субсидирования Министерства экономического развития. Банк также содействовал в проведении переговорного процесса с Корпорацией МСП, и во многом благодаря тесному взаимодействию всех участников нам удалось получить обеспечение на такую крупную для малого бизнеса сумму», - отметила управляющий Сбербанка по Краснодарскому краю и республике Адыгея Татьяна Сергиенко.

«В настоящее время мы меняем устаревшее оборудование на новое, меняем технологию производства, повышаем эффективность бизнес-модели. Теперь мы сможем дополнительно выпускать пятислойный гофрокартон и изделия из него. При этом ежегодный объем выпуска различных видов картона увеличится с 3500 тыс кв. метров до 7500тыс. кв. м. Качество самого картона повысится благодаря внедрению паровых сушильных комплексов вместо электрических. Широкая линейка изделий и высокое качество материалов позволит нам привлечь заказчиков в новых сегментах экономики и расширить географию дистрибуции товаров», – заявил директор ООО «Кроптара» Сергей Борщев. Также он отметил, что модернизация производства не приведет к сокращению штата работников, а наоборот, часть сотрудников будут переведены на новые производственных участки, будут открыты дополнительные рабочие места.

Предприятие ООО «Кроптара» поставляет упаковочную продукцию для сети магазинов «Магнит», производителей молочной продукции «Коровка из Кореновки» и «Молочный родник», кондитерской фабрики «Азовская», производителя мучных изделий «Кубанская Кормилица» и др. Выручка компании в 2020 году составила около 775 млн рублей. Продукция реализуется в Краснодарском, Ставропольском крае, Ростовской области, РСО Алания, Волгоградской области, Карачаево-Черкесской республике и ряде других.

«В рамках реализации новой стратегии, выполнения национальных и федеральных проектов Корпорация МСП предоставляет малым и средним компаниям различные виды финансовой и нефинансовой поддержки. Такие услуги позволяю компаниям реализовать различные задачи по развитию бизнеса, модернизации производство, повышению качества продукции, увеличению объем выпуска продукции и ряда других. Мы в проактивном режиме тесно взаимодействуем с предпринимателями, что позволяет совершенствовать и развивать услуги Корпорации в соответствии с запросами рынка», – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Корпорация МСП – федеральный институт развития малого и среднего предпринимательства, входит в группу ВЭБ.РФ. Корпорация предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и помогает попасть на полки ретейлеров. Также оказывает финансовую поддержку через МСП Банк и краудинвестинговые платформы, проводит обучение предпринимательским компетенциям и реализует программы по акселерации бизнеса. Через УК «МИР» финансирует компании на стадии роста и развития. При помощи дочерних региональных лизинговых компаний оказывает льготную лизинговую поддержку.