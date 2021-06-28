Мэр Сочи пообещал устранить локальный дефицит вакцины от коронавируса

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28 июня в Сочи случился локальный дефицит вакцины от коронавируса из-за большого количества желающих поставить прививку. Мэр Сочи пообещал устранить проблему и сообщил, что в город в течение дня препараты поставят в нужном объеме.

- Знаю, что большой спрос спровоцировал локальный дефицит вакцины в некоторых поликлиниках. Сегодня сертифицированные препараты поступят в достаточном количестве, - сказал мэр города.

Отметим, что сейчас на курорте привились уже около 61 тысячи человек. В первую очередь вакцины ставят работники социально ориентированных предприятий. Только в Сочи открыто десять медицинских пунктов, всего на курорте их 26, включая мобильные комплексы.