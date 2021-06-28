К 2030 году на Кубани построят 220 спортивных объектов

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае к 2030 году построят 220 спортивных объектов. Об этом стало известно на совещании по реализации стратегии развития региона в плане спорта и физической культуры. Особое внимание краевые власти будут уделять селам и деревням.

- Если сейчас начнем строить, то через 5-10 лет закроем вопрос их нехватки даже в самых отдаленных районах, - сказал губернатор.

Отметим, что сейчас в крае спортом регулярно занимаются около 55% населения. Через десять лет, согласно стратегии развития, это количество вырастет до 70%.