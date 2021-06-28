Жительница Тимашевска зарезала своего друга за оскорбления

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Убийство случилось днем 26 июня в Тимашевске. Там местная жительница отправилась с другом в гости ко знакомому в дом на улице Офицерской. Компания начала пить спиртное, после чего хозяин дома стал обзывать женщину. Та не смогла справиться с обидой, схватила нож и ударила его ножом в живот и грудь. Знакомые пострадавшего вызвали на место скорую помощь, пострадавшего с ножевыми ранениями госпитализировали.

- Несмотря на оказанную медицинскую помощь, на следующий день потерпевший скончался в результате причиненных ему повреждений, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе Следкома Кубани.

Подозреваемая задержана, в скором времени следователь обратится в суд о заключении ее под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.