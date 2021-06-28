В Сочи три сотрудника МЧС спасли пьяную утопающую

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В Дагомысе пьяная туристка отправилась купаться на дикий пляж и стала тонуть. Неладное заметили случайные свидетели и вызвали к берегу спасателей. Первым на место прибыл специалист Хорен Алахверядян, он вытащил утопающую на берег.

- Я бежал на помощь и думал: «Я не могу позволить ей умереть. Спасти ее мой долг». А прибыв на место происшествия увидел, что утопающая уже находилась практически на берегу, в ее легких было очень много воды, и она начинала синеть. Я вытащил ее и стал оказывать помощь по алгоритму, которому нас каждый год учат инспектора ГИМС Александр Малютин и Руслан Котляр, - рассказывает 19-летний герой-спасатель Хорен Давидович.

Через минуту к месту ЧП прибыло еще два спасателя – Роберт Мурадян и Нодар Синаташвилли. Они откачали из легких женщины воду и разогрели мышцы. К моменту приезда скорой пострадавшая была в сознании и нормально дышала. Она сказала, что причиной инцидента стал алкоголь.