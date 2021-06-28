На Кубани в 2021 году капитально отремонтируют 800 многоквартирных домов

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани до конца года капитально отремонтируют более 800 многоквартирных домов. Сегодня работы ведутся на 261 объекте в 36 муниципалитетах. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

- Погода вносит коррективы в график ремонта, но задача - идти в соответствии со сроками и графиком, – сообщил министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Андрей Ляшко.

Специалисты обновляют крыши, инженерные коммуникации, фасады домов и меняют лифты. Работ ведутся в Армавире, Курганинском, Крыловском, Ленинградском, Лабинском, Успенском, Мостовском, Отрадненском, Каневском, Брюховецком и Кущевском районах.

В этом году в план по капитальному ремонту более 800 домов, на это около 3,3 млрд рублей будет выделено из Фонда капремонта.

Напомним, что в 2020 году в Краснодаре по программе капремонта обновили 201 многоквартирный дом. До конца года работы завершат в 242 домах.