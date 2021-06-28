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В Краснодаре за нарушение прав представителя СМИ чиновника привлекли к ответственности. По данному факту проведена проверка. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

По данным ведомства, редактор местной газеты в администрацию Прикубанского внутригородского округа направил электронный запрос о предоставлении информации по поводам, опубликованным в местной газете.

Но ответ представитель СМИ вовремя не получил.

- Прокуратура округа в отношении сотрудника администрации возбудила дело об административном правонарушении по ст. 5.39 КоАП РФ «Несвоевременное предоставление информации», - отметили в пресс-службе краевой прокуратуры. – Чиновник оштрафован.