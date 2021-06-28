На Кубани продолжатся сильные ливни

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В Краснодарском крае продолжатся сильные ливни. Осадки могут стать причиной подтоплений в регионе. Об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили синоптики.

На 29 июня метеорологи прогнозируют переменную облачность, местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь, град. До конца суток на Кубани сохраняется предупреждение о комплексе неблагоприятных явлений: ливни в сочетании с градом и шквалистым усилением ветра 20 м/с.

- В последующие двое суток в отдельных районах края днем и вечером пройдет кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью от 16 до 21°С, днем от 25 до 30°, - уточнили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Напомним, что в оперативную дежурную смену в 20:20 26 июня поступило сообщение, что из-за ливня в поселке Южный просел грунт в месте впадения реки Чибрик в реку Пшеха. В результате река Чибрик вышла из берегов. Подтопило порядка 150 придомовых территорий, в 10 домов зашла вода.