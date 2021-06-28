Фото: mchs.gov.ru.

На Кубани объявлено штормовое предупреждение. Оно будет действовать в регионе с 29-30 июня, сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

- Местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20 м/с, - рассказал представитель пресс-службы.

На малых реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края ожидаются подъёмы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодарском крае продолжатся сильные ливни. Осадки могут стать причиной подтоплений в регионе.