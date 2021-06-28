Бывшему мэру Туапсе суд снизил срок наказания

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Бывшему мэру Туапсе Владимиру Звереву Краснодарский краевой суд изменил обвинительный приговор суд и снизил срок наказания. Чиновник обвиняется в служебном подлоге. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Срок наказания снижен с пяти лет в исправительной колонии общего режима до 4,6 лет.

- Приговор в отношении Зверева существенно не изменился. Он останется под стражей и будет отбывать назначенное ему наказание, — уточнили в суде.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что о задержании Владимира Зверева стало известно еще в августе 2018-го. Градоначальника уличили в раздаче земли.

Позже ему предъявили обвинения в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Чиновник был взят под стражу по решению суда. Уголовное дело возбудил лично руководитель СУ СК по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко.