В Сочи по факту аварии на канализационно-насосной станции прокуратура проведет проверку

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В Сочи по факту аварии на канализационно-насосной станции в микрорайоне Мацеста прокуратура проведет проверку. Возбуждено административное расследование. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Сотрудники прокуратуры выехали на место и привлекли Черноморо-Азовское Морское Управление Росприроднадзора. Сейчас работники «Водоканала» ликвидируют аварийную ситуацию.

- Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры Сочи, - говорится в сообщении.

Напомним, что в Краснодаре фекальные стоки с улицы Красных Партизан примет насосная станция "Семья". В весенний период коллекторы краевого центра переполнены стоками и не справляются с нагрузками.