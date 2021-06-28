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Сотрудник ДПС, который сбил подростка в Сочи и уехал с места аварии, будет уволен. Полицейского накажут в установленном законом порядке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

26 июня в 16:35 на улице 20-ой Горно-стрелковой дивизии в Хостинском районе Сочи водитель автомобиля Hyundai на нерегулируемом пешеходном переходе сбил несовершеннолетнего. 12-летний мальчик с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в детскую больницу. Водитель с места происшествия скрылся.

Сочинские сотрудники ГИБДД установили предполагаемого виновника ДТП. Им оказался турист - инспектор ДПС одного из территориальных отделов Санкт-Петербурга. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

- Сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.