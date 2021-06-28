Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели распространили видео подтоплений в Лабинском и Апшеронском районах. Регион продолжает находится под властью циклона, объявлено штормовое предупреждение. Оно будет действовать в регионе с 29-30 июня, сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели предупреждают о комплексе неблагоприятных метеоявлений. Осадки продолжают приносить неприятности на юге и юго-востоке региона.

- Наблюдаются частичные подтопления придомовых территорий в Лабинском и Апшеронском районах, - рассказал представитель пресс-службы. - Дежурная смена центра управления ведет непрерывный мониторинг обстановки, организована работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодарском крае продолжатся сильные ливни.