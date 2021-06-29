Мэр Краснодара поблагодарил жителей за ответственное отношение к вакцинации

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Мэр Краснодара Евгений Первышов поблагодарил жителей за ответственное отношение к вакцинации. Прививки сделали уже более 150 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

- Вакцинация – это важнейший шаг к выработке коллективного иммунитета, защите своего здоровья, - считает глава Краснодара.

По его словам, в регион уже прибыла большая партия вакцины - 100 тысяч доз. 29 июня ожидается аналогичная партия.

В пресс-службе мэрии напомнили, что прививку от коронавирв в Краснодаре можно сделать в поликлиниках по месту жительства, в мобильных пунктах вакцинации, а также на предприятиях, руководство которых организует выездную вакцинацию для своих сотрудников.