Фото: пресс-службы Новороссийской таможни

В Новороссийске таможенники обнаружили около 160 тысяч пачек контрабандных сигарет в тайниках досок. Таким образом, была пресечена попытка незаконного вывоза товара из России в Грецию. Об этом сообщили в Южном таможенном управлении.

Операция прошла совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России и сотрудниками Службы в Новороссийске УФСБ России по Краснодарскому краю.

- На экспорт в Грецию был оформлен контейнер с 16 тоннами пиломатериалов, в которых спрятали табачную продукцию, - уточнили в пресс-службе.

По данному факту Новороссийская таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 200.2 УК РФ.