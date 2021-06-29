Узнали, где будут отключения света в Сочи 29 июня 2021

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Отключения света в Сочи 29 июня 2021 пройдут во всех четырех внутригородских районах. Они охватят более 20 улиц. Причина бытовых неудобств - плановый ремонт на объектах электросетей. Специалисты обещают, что в будущем эти работы позволят обеспечить бесперебойную работу оборудования. Жителям остается только запастись терпением и свечами.

Адлерский район

29 июня до 20:00 отключат от электричества переулки Васильковый, Водяной, Аэровокзальный, улицы Мира, Кишинёвская, 26 Бакинских комиссаров, Костромская, Пчеловодов, Ленина, Краснопролетарская, Гастелло, Кутаисская, Каспийская, Ворошиловградская, Лениноканская, Краснопролетарская, Воронежская, Костромская, Щербиновская, Лесная, Каспийская, Верхнеизвестенская, Известенская, Удачи, Надежды, Тимашевская, Мясникяна, Днестровская, Колхозная, Демократическая, Старонасыпная, Насыпная и Кузнечная.

Хостинский район

29 июня с 07:00 до 19:00 частично обесточат улицы Пятигорская, СТ "Заполярник", Земнухова, Мацестинская, Аллея Челтенхэма, Дорога на Большой Ахун, санаторий «Спутник», Измайловская, Абовяна, переулок Табачный, село Верхний Юрт, СНТ «Перспектива» и Грушевый переулок.

Центральный район

29 июня с 07:00 до 19:00 не будет света на улицах Красная, Первомайская и Восточная.

Лазаревский район

29 июня с 08:00 до 19:00 – село Солох-Аул, улицы Персиковая, Кошмана, поселки Головинка, Вардане, Верхнеармяское Лоо, Вишнёвка, Горное Лоо, Хобза.