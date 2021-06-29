Погода в Краснодаре 29 июня 2021: в городе будет душно

Погода в Краснодаре 29 июня

Узнали, какой будет погода в Краснодаре 29 июня 2021. В городе возможен небольшой дождь и жара. А из-за испарений местным жителям будет очень душно.

- 29 июня в Краснодаре переменная облачность. Ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер западной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха ночью будет держаться на отметках 19-21 градус, днем – 28-30 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По краю также пройдут кратковременные дожди. А к выходным столбики термометров поднимутся до рекордных температур.