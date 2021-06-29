Температура воды в Черном море 29 июня 2021: теплее всего в Туапсинском районе

Температура воды в Черном море 29 июня Фото: Варвара ДЫМ

Узнали, какая температура воды в Черном море 29 июня 2021. По данным синоптиков, значения достигли 22-24 градусов, а это говорит, что море становится комфортным для купания.

Самое теплое море сегодня в поселках Ольгинка и Новомихайловском Туапсинского районе, там оно прогрелось до 24,4 градусов. В Голубой Бухте Геленджика – 24, 3 градуса. В Джубге – 24,2, в Туапсе 24,1. В Сочи вода в море 23,7 градусов. В Геленджике – 23,6.

Еще теплее на Азовском море. В Ейске сейчас вода 26 градусов тепла, а в Приморско-Ахтарске и Темрюке – 25.