В Краснодаре мобильный пункт вакцинации переехал с улицы Красной на улицу Комсомольскую

Фото: krd.ru

Пункт вакцинации, который был расположен в помещении «Совкомбанка» по улице Красной, 139, сменил адрес. Теперь он находится по адресу на улицу Комсомольскую, 46. Это бывшее здание института высшего сестринского образования – между улицами Красной и Рашпилевской.

- Мобильный пункт будет работать для всех, как и другие пункты вакцинации Краснодара. Его переместили для удобства посетителей, - пояснили в мэрии города.

Прививку на Комсомольской можно сделать с 9 утра до 9 вечера.

Напомним, что недавно в Краснодаре открылся еще один пункт вакцинации на улице Покрышкина, 5, его развернули на территории «Леруа Мерлен». Также краевом центре привиться можно в СБС, на Красной Площади и на улице Тихорецкой. При себе необходимо иметь паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС. Вакцинация проводится бесплатно.

КОНКРЕТНО

Торгово-развлекательный центр «СБС-Мегамолл» (с 10 часов утра до 9 вечера);

Торгово-развлекательный центр «Красная Площадь» (здесь работают два пункта, с 10 часов утра до 9 вечера);

улица Тихорецкая, 5/2 (с 10 часов утра до 9 вечера);

улица Покрышкина, 5, («Леруа Мерлен») (с 10 часов утра до 9 вечера)

улица Комсомольской, 46 (с 9 часов утра до 9 вечера)