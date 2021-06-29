Работу по созданию медицинского кластера Сириус возглавил генеральный директор Пироговского центра Олег Карпов

Фото: pirogov-center.ru

Новый медицинский кластер в формате Университетской медицинской клиники, в которую войдут консультативно-диагностический центр, отделение спортивной медицины и многопрофильный стационар, на федеральной территории Сириус появится уже к 2025 году.

Работы по подготовке и созданию клиники возглавил генеральный директор Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова, член-корреспондент РАН Олег Карпов, который в настоящий момент совместно с администрацией федеральной территории Сириус, федеральным и краевым минздравом, ведущими экспертами прорабатывает проект будущего медицинского кластера.

По словам Олега Карпова, ключевыми специализациями будущей университетской клиники, помимо общей практики, могут стать педиатрия, офтальмология, ортопедия, сосудистая хирургия в части срочного оказания помощи при сосудистых катастрофах, лечение заболеваний головного мозга и нарушений его развития, а также спортивная медицина. Услуги медицинского центра будут доступны жителями Сириуса, Сочи и других регионов страны, гостям федеральной территории, прежде всего, в рамках системы ОМС.

Объем вложений, необходимых на реализацию проекта, в настоящий момент проходит оценку специалистов. Для финансирования строительства и оснащения медицинского центра предполагается использовать такую форму как государственно-частное партнерство.

Медицинский персонал для клиники планируется привлекать со всей страны, а также готовить самостоятельно — уже с этого года в университете Сириуса стартует учебная программа магистратуры по наукам о жизни, выпускники которой смогут применить свои знания для работы в диагностическом центре будущего медицинского кластера.