Фото: пресс-службы Краснодарского филиала Минтранса России.

В Сочи охрана Минтранса помогла пострадавшим в аварии. ДТП случилось на автотрассе А-147 неподалеку от железнодорожного вокзала «Адлер». На дороге столкнулись две машины. Чтобы помочь пострадавшим, на место происшествия прибыла группа быстрого реагирования ведомственной охраны Минтранса России.

- В результате столкновения ВАЗ 2110 и Renault Duster на эстакаде транспортной развязки «Голубые Дали» пострадали водитель и семилетний ребенок, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» ведущий специалист по связям с общественностью Краснодарского филиала «УВО Минтранса России» Виктор Слободенюк.

Всех, кто получил травмы, отправили в больницу.