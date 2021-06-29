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Происшествия29 июня 2021 10:28

В Туапсе «кассиру» преступной организации «Е.Н.О.Т.» дали 10 лет строгача

Бандой совершались тяжкие преступления
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Приговор не вступил в силу

Приговор не вступил в силу

Фото: Борис КОКУРИН

55-летний житель Москвы являлся членом региональной общественной организации «Единые народные общинные товарищества». Банда вымогала деньги и имущество, «отжимала» земли», перед этим избивая жертв. В группе с 2016 года мужчине была отведена роль «кассира». Он хранил добытые преступным путем деньги и распределял их по указанию руководителя между участниками преступной организации.

В феврале 2019 года деятельность преступной организации была пресечена правоохранительными органами. «Кассира» осудили.

- Суд признал подсудимого виновным в совершении указанных преступлений и назначил ему наказание в виде 10 лет и 6 месяцев лишения свободы со штрафом в 250 тысяч рублей с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краевого суда.