Новороссийские таможенники задержали крупный тайник с сигаретами в досках для строительства

Фото: пресс-служба Новороссийской таможни

Новороссийские таможенники при проверке груза из России в Грецию обнаружили 158 тысяч контрафактных сигарет. Отправители спрятали товар в пиломатериалы. Рыночная стоимость товара превысила двадцать миллионов рублей. Так злоумышленники пытались избежать налоговых сборов.

Фото: пресс-служба Новороссийской таможни

- По данному факту Новороссийской таможней возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит штраф до одного миллиона рублей, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе Новороссийской таможни.