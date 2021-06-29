«Россети Кубань» обеспечила электричеством школу в пригороде Майкопа

Фото предоставлено "Россети Кубань"

Специалисты Адыгейского филиала «Россети Кубань» выполнили технологическое присоединение школы в станице Ханской в Республике Адыгея. Новое образовательное учреждение на 250 мест построено в рамках национального проекта «Образование».

Потребляемая мощность социального объекта составила 265 кВт. Для подключения школы энергетики установили современную комплектную трансформаторную подстанцию, оснащенную двумя силовыми трансформаторами мощностью 400 кВА каждый, проложили кабельную линию 10 кВ. Подачу электроэнергии в школу обеспечивает подстанция 110 кВ «Ханская тяговая».

Ранее специалисты энергокомпании обеспечили электричеством ряд школ и детских садов в адыгейском энергорайоне. Среди них – детские сады на 240 мест в Майкопе, станице Дондуковской Гиагинского района, поселке Удобный Майкопского района и ауле Хатукай Красногвардейского района Республики Адыгея. Также было выполнено технологическое присоединение школы в станице Лесогорской в Апшеронском районе Краснодарского края.

Всего с начала года в Адыгейский филиал «Россети Кубань» поступило более 1,7 тысячи заявок на технологическое присоединение и увеличение мощности. Потенциальные потребители запросили суммарную мощность свыше 285 МВт.

Информация о процедуре технологического присоединения и форма заявки на подключение к электросетям доступны на сайте компании «Россети Кубань» в разделе «Технологическое присоединение». Также заявку на технологическое присоединение можно подать в электронном виде при помощи Единого портала электросетевых услуг Портал-ТП.рф.