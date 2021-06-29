Школа на 1550 мест в Новороссийске готова почти наполовину

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Новороссийске продолжают строить новую большую школу. Сейчас здание готово уже на 44 %. На объекте работают порядка 200 человек. Планируется, что первые ученики пойдут в эту школу уже в этом году.

– Здесь будет современное трехэтажное здание, где смогут учиться 1550 ребят. Учебное заведение находится на территории густонаселенного жилого микрорайона №16. Важно, чтобы жители были обеспечены социальной инфраструктурой, – написал в соцсетях губернатор Вениамин Кондратьев.

Новая школа будет самой большой в городе-герое. В здании разместят 62 класса и оборудуют специализированные кабинеты.

Стоит отметить, что на Кубани одновременно строятся около сотни социальных и инфраструктурных объектов.