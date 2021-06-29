В Лабинске создадут уникальный парк площадью 10 гектаров

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Лабинске благоустроят территорию на улице Сочинская, 14. Здесь разобьют парк площадью в 10 гектаров.

- Местные власти разработали дизайн, который стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2021 году. Город по нацпроекту «Жилье и городская среда» получил 80 млн рублей на реализацию идеи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Теперь в Лабинске на месте пустыря появится масштабная и современная зона отдыха. Здесь построят большую спортивную, детскую и воркаут площадки, оборудуют фито-зону, скалодром, веревочный и скейт-парки, беседки. Кроме того, на берегу реки установят пирсы.

Также в конкурсе победили и другие города края. В 2022 году благоустроят территории по нацпроекту в Тамани, Тихорецке и Курганинске.