На Кубани за сутки зарегистрировали 176 случаев коронавируса

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В Краснодарском крае 29 июня зарегистрировали 176 случаев коронавируса. Показатель вырос еще на девять человек за один день.Среди заболевших 114 женщин и 62 мужчины, в том числе и восемь детей. Самому младшему из госпитализированных пять месяцев, а старшему – 89 лет.

В краевом центре обнаружили 24 случая заражения, в Сочи – 26, в Северском районе – 14, по 12 госпитализированных в Геленджике, Горячем Ключе, Староминском и Тихорецком районе. В остальных районах заболевших меньше десяти.

При этом на 29 июня подтверждено 51689 случаев заболевания коронавирусом, из них 45335 выписали с полным выздоровлением.