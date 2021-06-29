Отряд героев прибыл во Всероссийский детский центр

Фото предоставлено пресс-службой "Орленка"

Лагерь специального назначения собрал в «Орлёнке» более 80 школьников в возрасте 11-16 лет. Это дети, заинтересованные в физическом и личностном развитии и изучении военной истории России, а также увлечённые спортом и туризмом. В ходе смены орлята проходят военную подготовку, занимаются альпинизмом и учатся работать в команде.

«Ребята, которые принимают участие в этой смене, являются примером социально активных граждан страны, с юных лет стремящихся к непрерывному личностному росту. «Отряд Герои» позволит им раскрыть как интеллектуальный, так и физический потенциал и проявить себя в различных состязаниях и играх. Я убеждён, что своими достижениями орлята подтвердят тот посыл, который несёт в себе название смены, и продемонстрируют по-настоящему героические качества», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

В рамках смены ребята посещают занятия по разноплановым дисциплинам, среди которых огневая, медицинская, альпинистская, тактико-специальная и физическая подготовка. Также орлята изучают приёмы и виды страховки, пробуют себя в киберспорте и участвуют в мастер-классах технической направленности: «Картинг», «Автогонки», «Авиа».

Программа смены насыщена профильными активностями: ребята сражаются в лазерных боях и соревнуются в пейнтбол-батлах. Кроме того, участников программы ждёт двухдневный полевой выход к месту боевой славы Туапсинского района «Высота 581». Школьники продемонстрируют свои знания и умения в области туризма: им предстоит работа с картами, ориентирование на местности и обустройство бивака.

Ключевым событием смены станет военно-тактическая игра «Миссия “Орлёнок”», в ходе которой мальчишки и девчонки применят обретённые на занятиях навыки и получат опыт конструктивного взаимодействия с командой. Игра проверит школьников на дисциплинированность, ответственность, сознательное отношение к личной и общественной безопасности. Ребята узнают о правилах поведения в городе, дикой природе и экстремальных ситуациях.

В финале смены орлята получат сертификаты участников программы, а победители и призёры соревнований будут награждены грамотами и дипломами.

«Лагерь специального назначения «Отряд Герои» продолжит свою работу до 13 июля 2021 года. Организаторы программы: ООО «Время героев», ВДЦ «Орлёнок».