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Происшествия29 июня 2021 12:41

В Краснодаре сотруднику Россельхознадзора предъявили обвинение во взяточничестве

Он брал деньги за увод от ответственности
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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В ведомстве проходят проверки

В ведомстве проходят проверки

Главный госинспектор отдел ветеринарного контроля Россельхознадзора обвиняется в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

- Сотрудник Россельхознадзора в станице Динской выявил предпринимателя, который продавал мясо без документов. Инспектор потребовал систематически передавать ему от 10 до 15 тысяч рублей за увод от административной ответственности. Чтобы дальше беспрепятственно торговать на рынке бизнесмен согласился, он передал около 110 тысяч рублей. Но потом сообщил в полицию, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Уголовное дело расследуют также сотрудники краевого УФСБ РФ. Выясняются все обстоятельства преступления.