Эксперты оценили экономические потери Кубани от ограничений для туристов

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Экономические потери Кубани от введенных ограничений для туристов из-за коронавируса могут составить 55 миллиардов рублей. Об этом сообщают эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным специалистов, с июля по сентябрь в Краснодарский край планировали приехать 6,5 миллионов туристов. В июле не менее трех миллионов людей имеют на руках путевки со средней ценой по 18-20 тысяч, из-за отказа пропадет до 15 миллиардов рублей. В августе эксперты и вовсе прогнозируют отказы до 50-80%.

Напомним, в Краснодарском крае введена обязательная вакцинация, у всех прибывающих туристов должен быть отрицательный ПЦР-тест, а также справка о прививке. С 1 августа гости без сертификата о вакцине от коронавируса не смогут заселиться в гостиницы Кубани. Это обязательное правило касается всех, кроме людей с противопоказаниями к вакцине и детей.