На Кубани снова объявили штормовое предупреждение

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29 июня в Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Основные осадки в крае прекратятся завтра после обеда. Но до 3 июля в отдельных пунктах будут продолжаться дожди. 4 июля в отдельных пунктах ожидаем усиление осадков и град. Об этом сообщает Краснодарский краевой гидрометцентр.

Преобладающим в течение недели будет ветер западных направлений 6-11 м в секунду. В дневные часы до 13 метров в секунду. Температура в ночные часы от 18 до 23 градусов. В дневные от 25 до 35 градусов. В отдельных районах к концу недели будет потепление до 36 градусов тепла.