На Кубани появится новый логистический центр для хранения семян и удобрений

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

К концу 2021 года в Брюховецком районе Кубани заработает склад для хранения семян и удобрений. Об этом стало известно на встрече губернатора региона Вениамина Кондратьева с директором компании и главным инвестором «Ренус Роуд - Регион Восток» Олафом Метцгером.

- Сдача объекта планируется в четвертом квартале 2021 года, - отметил инвестор.

Логистический центр построят за один миллиард рублей. Он включает в себя два склада площадью в десять тысяч квадратов, каждый из которых по 120 тысяч кубометров в объеме. Сейчас оба блока уже готовы, ведутся работы по электро- и водоснабжению.