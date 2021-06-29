Санаторий Орджоникидзе в Сочи закроют на ремонт

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Санаторий имени Орджоникидзе в Сочи закрывают для туристов. Здание находится в аварийном состоянии, ему необходима реконструкция. Сейчас там началась подготовка к реконструкции.

- Объект в аварийном состоянии. В связи с этим вся территория санатория на время закрывается правообладателем. Массовых посещений не будет, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи.

Отметим, что санаторий находится в ведении управления делами президента России на балансе другого санатория города «Авангард».