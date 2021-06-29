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Происшествия29 июня 2021 15:16

Спасатели Сочи третий день ищут в реке пропавшего мужчину

Задействовано 20 человек и шесть лодок
София ФОМЕНКО
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Фото: ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю

Фото: ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю

27 июня неподалеку от территории пляжа «Мзымта» мужчину унесло под воду. Об этом сотрудникам МЧС сообщили очевидцы. Трое спасателей сразу же отправились на поиски, однако найти пропавшего не удается до сих пор.

- Визуальный поиск велся на удалении до 600 метров от береговой полосы. С наступлением темного времени суток работы были приостановлены. 28 июня в 06:00 утра поиск пропавшего молодого человека был продолжен и ведется до сих пор, - сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Сейчас устье реки и место, где Мзымта впадает в акваторию Черного моря, обследуют двадцать спасателей и шесть плавательных средств.