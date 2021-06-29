Жителя Адыгеи осудили на шесть лет за убийство друга

Подсудимый находился под следствием больше полугода

В Адыгее признали виновным 37-летнего жителя хутора Шунтук в убийстве знакомого. Преступление случилось 24 февраля в доме по улице Чернышевского. Там компания распивала спиртные напитки. Плавно обычная встреча переросла в поножовщину. Гость схватил нож и зарезал своего знакомого.

- Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе Следкома Кубани.

Приговор в законную силу не вступил.