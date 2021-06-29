В Краснодаре ремонт улицы Благоева завершат к концу июля

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В краевом центре продолжается ремонт участка улицы имени Благоева. Там переустраивают канализацию и сети электроснабжения, обустраивают тротуар и бордюры. В мэрии города заверяют, что при благоприятных погодных условиях ремонт закончат уже к концу июля.

- Несмотря на то, что весной было много дождливых дней, мы все еще идем по графику. Сейчас на участке уже закончили прокладку сетей освещения и переустройство сетей связи, - сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Напомним, что капитальный ремонт участка имени Благоева начался 26 февраля. После завершения работ проезжая часть расширится с трех до четырех полос.