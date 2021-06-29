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Происшествия29 июня 2021 15:47

Под Анапой разорвало китайский автомобиль, пострадал водитель

Мужчину с разными травмами госпитализировали
София ФОМЕНКО
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария случилась 29 июня на трассе Новороссийск-Керченский пролив. Там мужчина за рулем авто Geely при развороте врезался в Renault Duster попутного направления. Машины отбросило на разные стороны дороги, пострадал водитель китайского авто. Его госпитализировали в больницу города Анапы.

Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

- На месте происшествия работают два экипажа ДПС, трое сотрудников ГИБДД и другие экстренные службы, - сообщили «КП»-Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.