Под Анапой разорвало китайский автомобиль, пострадал водитель

Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария случилась 29 июня на трассе Новороссийск-Керченский пролив. Там мужчина за рулем авто Geely при развороте врезался в Renault Duster попутного направления. Машины отбросило на разные стороны дороги, пострадал водитель китайского авто. Его госпитализировали в больницу города Анапы.

Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

- На месте происшествия работают два экипажа ДПС, трое сотрудников ГИБДД и другие экстренные службы, - сообщили «КП»-Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.