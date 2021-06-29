Банк Уралсиб улучшил условия по рефинансированию ипотеки при сумме от 7 млн рублей

Фото предоставлено пресс-службой "Уралсиба"

Банк Уралсиб улучшил условия по программе рефинансирования ипотечных кредитов, снизив минимальную ставку до 7,7% годовых при сумме кредита от 7 млн рублей включительно.

С программой Банка Уралсиб клиент может объединить в новом кредите ипотечный кредит стороннего банка, любое количество имеющихся у него кредитов наличными и автокредитов, задолженности по кредитным картам, а также включить в него дополнительную сумму наличными.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».