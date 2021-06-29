На Кубани усовершенствуют земельное законодательство

Провел планерку спикер парламента Юрий Бурлачко

В работе принял участие руководитель краевого департамента имущественных отношений Александр Шеин и замруководителя ЗСК, председатель профильного комитета Сергей Усенко.

В настоящее время на Кубани заключено 11 тысяч договоров. И для региона, по мнению председателя Законодательного Собрания, аренда земли аграриями – это не только поступления неналоговых доходов в бюджет, но еще и создание новых рабочих мест в агропромышленном секторе экономики. Помимо содержания земли, которая приносит человеку прибыль, на него ложится также и обязанность по поддержанию плодородия почвы. А это, уверен Юрий Бурлачко, позволяет обеспечивать продовольственную безопасность страны.

О текущей ситуации с арендой земли на Кубани парламентариям рассказал руководитель департамента имущественных отношений Краснодарского края Александр Шеин.

По его словам, сейчас в региональной госсобственности находится почти 28 тысяч участков. Сумма годовой арендной платы по заключенным с аграриями договорам превышает 2,1 млрд рублей.

Замруководителя Законодательного Собрания, председатель профильного комитета Сергей Усенкоподчеркнул, что по итогам трехлетней работы ведомства можно констатировать стабильность доходов краевого бюджета за счет арендных платежей за землю и даже некоторую положительную динамику в сторону их увеличения.

В условиях коронавирусных ограничений арендодатели заключили с аграриями дополнительные соглашения об отсрочках по уплате арендной платы и о продлении договоров.

Сергей Усенко обратил внимание на то, что ставкина аренду земли, расположенной в предгорной зоне края, по сравнению с 2015 годом, заметно выросли. По этому поводу в администрации муниципалитетов продолжают поступать обращения от людей. Для того же, чтобы заставить «работать» пустующие земли, депутат предложил передать полномочия по распоряжению ими районным властям.

Глава регионального парламента подчеркнул, что это позволит решить проблему с выделением земельных участков, в том числе многодетным семьям.

Завершая планерку, Юрий Бурлачко заострилвнимание на том, что существующую сегодня проблему в части не вовлеченных в оборот сельхозземель нужно решать совместными усилиями и пообещал оказать со стороны законодателей всю необходимую помощь.

По итогам совещания депутаты приняли резолюцию. Департаменту имущественных отношений рекомендовали продолжить работу по ряду ключевых направлений, касающихся аренды земель. Кроме того, ведомству предстоит также внести в ЗСК предложения по совершенствованию законодательства в целях вовлечения в оборот земельных участков, находящихся в госсобственности региона.

РАДИО

На Кубани усовершенствуют земельное законодательство

Вопросы аренды участков, находящихся в краевой госсобственности, обсудили в ходе еженедельной депутатской планерки.

Провел ее спикер парламента Юрий Бурлачко.

В настоящее время на Кубани заключено 11 тысяч договоров. И для региона, по мнению председателя Законодательного Собрания, аренда земли аграриями – это не только поступления неналоговых доходов в бюджет, но еще и создание новых рабочих мест. Помимо содержания земли, которая приносит человеку прибыль, на него ложится также и обязанность по поддержанию плодородия почвы. А это, уверен Юрий Бурлачко, позволяет обеспечивать продовольственную безопасность страны.

Сейчас в региональной госсобственности находится почти 28 тысяч участков. Сумма годовой арендной платы превышает два млрд рублей. Поитогам трехлетней работы краевого департамента имущественных отношений можно констатировать стабильность доходов краевого бюджета за счет арендных платежей за землю и положительную динамику в сторону их увеличения.

В условиях коронавирусных ограничений арендодатели заключили с аграриями дополнительные соглашения об отсрочках по уплате арендной платы и о продлении договоров.

При этом, по-прежнему остаются нерешенными вопросы оборота земель сельхозназначения.

Ставки на аренду земли, расположенной в предгорной зоне края, по сравнению с 2015 годом, ощутимо выросли. По этому поводу в администрации муниципалитетов продолжают поступать обращения от людей. Чтобы заставить «работать» пустующие земли, было предложено передать полномочия по распоряжению ими районным властям.

Глава регионального парламента подчеркнул, что это позволит решить проблему с выделением земельных участков, в том числе, многодетным семьям.

По итогам совещания депутаты приняли резолюцию с рекомендациями для департаментаимущественных отношений.